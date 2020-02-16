Диетологи из Германии рассказали, какое сало лучше всего употреблять в пищу





Сало содержит большое количество полезных витаминов и минералов. Оно обогащено витаминами A, D, E и каротином. В состав входит арахидоновая кислота, относящаяся к полиненасыщенным жирным кислотам. Продукт способствует повышению иммунитета, похудению, снижению уровня плохого холестерина, предотвращению преждевременного старения, является антираковым и желчегонным средством.Однако польза для организма происходит при условии употребления не больше 20−30 г сала в день. Его использование в большом количестве может спровоцировать ожирение и панкреатит. Вместо понижения холестерина оно способствует образованию бляшек в кровеносных сосудах.Диетологи из Германии рассказали, какое сало лучше всего подходит для применения в пищу. Они опросили людей из 16 стран, которые рассказали о своих пищевых предпочтениях. Было выяснено, что самым полезным является слегка подкопченное сало от швабской породы свиней. Также учёные пришли к выводу, что сало из Украины согласно показателям качества, не уступает немецкому продукту. Диетологи рекомендуют употреблять его в утреннее время. Так оно лучше переваривается организмом и даёт большое количество энергии. При возникновении желания съесть сало вечером, необходимо учитывать, что достаточно только 50 грамм в сочетании с чёрным хлебом и кусочком авокадо.