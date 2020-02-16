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Незадолго до кончины Анна Самохина сыграла роль умирающей женщины

Незадолго до кончины актриса Анна Самохина сыграла роль женщины со смертельным недугом. О собственном диагнозе звезда узнала в возрасте 47 лет.

Анна Самохина скончалась в феврале 2010 года после начала лечения с раком желудка. Дочь актрисы Александра Самохина отметила, что врачи были правы, когда отвели ей два месяца жизни после того, как поставили диагноз. Однако до сих пор поклонники верят в мистику, связанную с кончиной знаменитости, поскольку за несколько лет до ухода она приняла участие в съемках клипа “Родная жена”, где ей пришлось играть женщину в реанимации. Коллеги артистки отметили, что Самохина изначально не планировала надевать маску и долго думала, но потом попросила всех уйти со съемочной площадки и легла на кушетку. Поклонники также верят в то, что смертельная болезнь начала развиваться из-за худобы Самохиной.
Незадолго до кончины Анна Самохина сыграла роль умирающей женщины

После первой химиотерапии Анне Самохиной стало хуже, поэтому медики отказались от повторной операции. В итоге актриса прибегла к нетрадиционной медицине и встречалась с целителями, как сообщает Николай Поздеев.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:42

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