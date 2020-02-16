Незадолго до кончины Анна Самохина сыграла роль умирающей женщины





Анна Самохина скончалась в феврале 2010 года после начала лечения с раком желудка. Дочь актрисы Александра Самохина отметила, что врачи были правы, когда отвели ей два месяца жизни после того, как поставили диагноз. Однако до сих пор поклонники верят в мистику, связанную с кончиной знаменитости, поскольку за несколько лет до ухода она приняла участие в съемках клипа “Родная жена”, где ей пришлось играть женщину в реанимации. Коллеги артистки отметили, что Самохина изначально не планировала надевать маску и долго думала, но потом попросила всех уйти со съемочной площадки и легла на кушетку. Поклонники также верят в то, что смертельная болезнь начала развиваться из-за худобы Самохиной.После первой химиотерапии Анне Самохиной стало хуже, поэтому медики отказались от повторной операции. В итоге актриса прибегла к нетрадиционной медицине и встречалась с целителями, как сообщает Николай Поздеев.