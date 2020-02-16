Евгения Симонова рассказала о трудностях в жизни и браке с первым супругом: «Я была битая и не раз»

С первым серьезным испытанием знаменитость столкнулась еще в детстве, когда ее воспитывал старший брат Юрий Вяземский. Он вел себя очень строго по отношению к сестре. Тем не менее спустя много лет, когда Симонова прославилась в кино и театре, родственник посещал все ее премьеры, а затем делился впечатлениями. По словам звезды отечественного кинематографа, иногда брат ее бил. В 1970-х годах Евгения Павловна встретила Александра Кайдановского, хотя в тот момент встречалась с Юрием Васильевым. Тем не менее она сыграла свадьбу с актером из картины «Сталкер». Как отмечала любимица телезрителей, им с супругом было тяжело жить вместе из-за его характера.Часто после семейных ссор Симонова жаловалась коллеге по творческому цеху Сергею Насибову. Во время очередного конфликта Кайдановский собирался уйти от жены. Тем не менее пара все же развелась, но не перестала заботиться о дочери Зое. Спустя несколько лет артистка родила вторую наследницу Марию в союзе с режиссёром Андреем Эшпаем. Затем у супругов появился еще один член семьи, когда Евгения Павловна решила стать опекуном 13-летней девочки по имени Дарья, мать которой Людмила Коршакова умерла от тяжелой болезни.В эфире передачи актриса рассказала, что не могла оставить ребенка одного и приложила максимум усилий, чтобы помочь. Дарья трогательно встретила свою тетю в студии и не сдержала слез, когда говорила о ней.