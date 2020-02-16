АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Евгения Симонова рассказала о трудностях в жизни и браке с первым супругом: «Я была битая и не раз»

В скором времени Евгения Симонова отметит свое 65-летие. Незадолго до важной даты актриса пришла в студию «Привет, Андрей!», где рассказала журналистам о трудностях в жизни и браке с первым супругом.
Евгения Симонова рассказала о трудностях в жизни и браке с первым супругом: «Я была битая и не раз»

С первым серьезным испытанием знаменитость столкнулась еще в детстве, когда ее воспитывал старший брат Юрий Вяземский. Он вел себя очень строго по отношению к сестре. Тем не менее спустя много лет, когда Симонова прославилась в кино и театре, родственник посещал все ее премьеры, а затем делился впечатлениями. По словам звезды отечественного кинематографа, иногда брат ее бил. В 1970-х годах Евгения Павловна встретила Александра Кайдановского, хотя в тот момент встречалась с Юрием Васильевым. Тем не менее она сыграла свадьбу с актером из картины «Сталкер». Как отмечала любимица телезрителей, им с супругом было тяжело жить вместе из-за его характера.

Часто после семейных ссор Симонова жаловалась коллеге по творческому цеху Сергею Насибову. Во время очередного конфликта Кайдановский собирался уйти от жены. Тем не менее пара все же развелась, но не перестала заботиться о дочери Зое. Спустя несколько лет артистка родила вторую наследницу Марию в союзе с режиссёром Андреем Эшпаем. Затем у супругов появился еще один член семьи, когда Евгения Павловна решила стать опекуном 13-летней девочки по имени Дарья, мать которой Людмила Коршакова умерла от тяжелой болезни.

В эфире передачи актриса рассказала, что не могла оставить ребенка одного и приложила максимум усилий, чтобы помочь. Дарья трогательно встретила свою тетю в студии и не сдержала слез, когда говорила о ней.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости