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«Клинические смерти и цирроз»: Отмечающая 55-летие Светлана Рожкова рассказала о борьбе за жизнь

В воскресенье 16 февраля отмечает 55-летний юбилей заслуженная артистка России Светлана Рожкова. Поклонники нередко считают, что представители юмористического жанра имеют безоблачные судьбы, но это не так. Юбилярша столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, пережила две клинические смерти и цирроз.
«Клинические смерти и цирроз»: Отмечающая 55-летие Светлана Рожкова рассказала о борьбе за жизнь

Светлана Рожкова свою карьеру начинала, работая конферансье, и даже представить себе не могла, что когда-то начнет выступать с сольной программой и станет любимицей миллионов россиян. Все изменилось после работы артистки в «Аншлаге». Рожкова, чтобы доказать свое право на это место под солнцем, была вынуждена конкурировать с маститыми юмористами, много гастролировать. При этом главные трудности были связаны не с профессиональной деятельностью артистки, а с ее здоровьем. Медики диагностировали проблемы с сердцем и особую форму цирроза. Она пережила две клинические смерти, но, несмотря на неутешительные прогнозы врачей, продолжает бороться за свою жизнь.

Первый случай произошел в далекой молодости. Будущая знаменитость выпила алкоголь на голодный желудок, хотя обычно никогда не употребляла подобные напитки. Сердце Рожковой остановилось и медикам с трудом удалось его запустить. Во второй раз Рожкова пережила клиническую смерть после дорожной аварии. Артистка с супругом Юрием Евдокуниным прогуливалась по Кисловодску, когда ее неожиданно сбил автомобиль. От смертельных травм юмористку спас свитер, который не дал оказаться под колесами. По словам Светланы Рожковой, тот случай она помнит до сих пор. Летела по какому-то тоннелю, а потом увидела сияние и услышала голос, который говорил, что ее время пока не пришло. В этот момент знаменитость очнулась.

После этого Светлана Рожкова пересмотрела взгляды на жизнь. Она начала больше путешествовать с родными людьми и перестала откладывать важные дела на потом. Но на этом испытания артистки не закончились. В 2015 году медики поставили диагноз цирроз печени и дали ей 1,5 года. Уже прошло больше четырех. Светлана Рожкова не рассказывает подробности, а призывает просто жить и не думать о том, что произойдет завтра. Артистка продолжает лечение и говорит, что главным стимулом в этой борьбе является ее семья.

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Культура / Важно
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 11:23

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