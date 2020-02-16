Названа пятерка самых странных концепт-авто в мире





Наиболее странной машиной эксперты назвали Lada “Рапан” производства АвтоВАЗа, которая была представлена в Париже в 1998 году. Дизайнеры того времени утверждали, что внешность новинки была создана по примеру черноморского моллюска. Данное авто работает на электричестве и разгоняется до 90 км/ч.Дизайнер Ферруччо Ковини создал авто Covini C6W, которое эксперты называют одним из наиболее несуразных спорткаров из-за трехосного шасси. Однако первая партия была выпущена в 2004 году, несмотря на трудности реализации задумки. Модель Aurora, собранная на базе Buick Roadmaster, имеет странный дизайн, который обусловлен заботой о безопасности. Дело в том, что передний бампер при столкновении с пешеходом не будет травмировать его, а аккуратно “подхватит”. Создатель той модели, священник и автолюбитель Альфред Джулиано, основал свою компанию, которая должна была заниматься выпуском машины, но из-за отсутствия спроса она была закрыта.Причудливым также называют пикап Dodge Deora, созданный в 1967 году, который не получил возможность выйти в массовое производство. Необычным, по мнению специалистов, также является Mohs Ostentatienne Opera Sedan.