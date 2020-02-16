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Учёные рассказали о полезных и вредных свойствах арахиса для организма человека

Учёные озвучили полезные и вредные свойства арахиса. В его состав входит много витаминов и минералов, однако он может вызвать аллергическую реакцию.

В состав арахиса входят полифенолы – вещества, действующие в качестве антиоксидантов и способствующие восстановлению клеток. Они продлевают молодость и очищают организм от свободных радикалов. В нём содержится большое количество белка, полиненасыщенных кислот и полезных жиров, а также витаминов группы В и Е. Продукт укрепляет нервную систему, мышцы и является источником энергии. Из этого ореха делают молоко, помогающее людям с заболеваниями ЖКТ. Учёные рекомендуют включить арахис в рацион и употреблять в сыром или обжаренном виде. Однако не стоит увлекаться солеными орехами – кроме соли, в их состав входят компоненты, которые не даю отсыреть, а также есть 11 веществ-аллергенов.

Иногда аллергия может возникнуть неожиданно, даже если раньше её не выявили. Причиной может быть развитие сопутствующей болезни. Также вещества, которые содержатся в орехе, сгущают кровь, увеличивая риск образования тромбов, и способствуют воспалительным процессам суставов. Ещё одним минусом является высокая калорийность. 100 граммов продукта содержат 622 ккал, это составляет приблизительно треть дневной нормы для человека среднего телосложения. Из этого следует, что людям, придерживающимся низкокалорийной диеты, лучше ограничиться маленькими порциями при употреблении орехов.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:11

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