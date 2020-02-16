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Психологи: Плохие сны могут указывать на проблемы со здоровьем и психологическое состояние человека

Психологи выяснили причины плохих снов. По ним можно определить проблемы со здоровьем, переутомление и психологическое состояние человека.

Сны являются своеобразной подсказкой человеку, которую невозможно до конца разгадать. Тем не менее понятие вещего сна известно многим. Нередко пребывая в данном состоянии человек открывает для себя проблемы со здоровьем, о которых раньше и не подозревал. Психолог Виктор Левандовский утверждает, люди, убеждённые в отсутствии снов, нередко заблуждаются. Существуют доказательства того, что их видят все без исключения. Проведённые эксперименты свидетельствуют о наличии 4-6 снов за ночь. При этом запоминаются только 2-3 из них. Медики отмечают, ночные кошмары, которые очень часто повторяются, являются серьезным поводом для беспокойства о состоянии здоровья. Они могут быть результатом регулярной бессонницы, постоянных стрессов и чрезмерных волнений.

Согласно утверждениям врача Виктории Савицкой, плохое качество сна имеет влияние на работу всего организма, сосредоточенность человека и его мозговую активность. Поэтому необходимо обратить внимание на причину проблемы. Это могут быть лекарства, расширяющие сосуды, заболевания сердца, мигрени. Тревожные сны указывают на психологическое состояние человека. Их причиной могут быть переживания или нездоровый образ жизни. Любители поесть на ночь жирную или копченую пищу перегружают организм и могут спровоцировать изжогу, которая сопровождается учащённым сердцебиением. Плохой сон также может быть причиной вредных привычек, хронических болезней и инфекций.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:09

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