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Наталья Штурм об отношениях с матерью: «Ей больше нравится, когда мне грустно»

Наталья Штурм в эфире «Секрет на миллион» на «НТВ» рассказала об отношениях со своей матерью, с которой до сих пор не может найти общий язык. По словам певицы, ее с детства гложет большая обида.
Наталья Штурм об отношениях с матерью: «Ей больше нравится, когда мне грустно»

Как сказала знаменитость, ее родительница живет сама по себе, ведь у нее такой характер. Наталья Штурм считает родственницу самым умным человеком, который на все имеет свою точку зрения. Родительнице не нравится, что ее дочь посещает различные передачи и обсуждает других людей, поскольку считает, что ей необходимо сосредоточиться на музыкальной карьере. Мать с ранних лет объясняла наследнице, что она не должна испортить свою репутацию, так как их семья принадлежит к древнему дворянскому роду. Елена Константиновна надеялась, что девочка станет литературным редактором или будет петь в опере.

В студии Штурм отметила, что ее родительнице больше нравится, когда она грустит, ведь тогда женщина знает, как вернуть артистку обратно. В жизни также бывают моменты, когда хочется плакать, если мать не ценит, что дочь для нее делает. Тем не менее звезда эстрады до сих пор не может простить ее за то, что в детстве росла без отца. При этом певица очень любит близкого человека и всегда готова прийти на помощь.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:13

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