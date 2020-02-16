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Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде голограммы

Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде голограммы. Знаменитая американская певица скончалась в 2012 году, однако музыкальные произведения в ее исполнении продолжают пользоваться невероятным успехом.
Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде голограммы

Уитни Хьюстон ушла из жизни в возрасте 48 лет. Певица запомнилась не только вокальными данными и музыкальными достижениями, но и скандалами в личной жизни. Впрочем, поклонники продолжают преклоняться перед ее талантом, поэтому совершенно неудивительно, что появилась такая странная идея - отправить покойную Уитни Хьюстон в новое мировое турне в виде голограммы. Последние гастроли певицы прошли в 2010 году. Первое выступление усопшей артистки после ее смерти пройдет 25 февраля в Шеффилде. Это будет шоу продолжительностью 90 минут. В настоящее время в Лос-Анджелесе проводятся финальные репетиции, в которых принимают участие бэк-вокалисты и танцоры. Концерт включает 17 песен Уитни Хьюстон.

Музыкальные критики, равно как и фанаты, относятся к идее отправить покойницу в турне, по-разному. Одни называют данную концепцию жуткой, другие заявляют, что это попытка нажиться на мертвой знаменитости. При этом многие убеждены, что «воскрешение» Хьюстон это новое музыкальное направление с использованием самых современных технологий. Не исключено, что после этого эксперимента на сцену вернутся и другие ушедшие из жизни мировые поп-звезды. Сторонники идеи мечтают, что в обозримом будущем они смогут «загружать» любимых артистов в свои гостиные, когда захотят увидеть их выступления. Более того, не исключено, что отправлять своих аватаров в турне начнут ленивые знаменитости.

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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 10:09

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