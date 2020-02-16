Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой супругой

Так, экс-участник проекта «Дом-2» Гоген Солнцев в очередной раз пожаловался, что Екатерина Терешкович зависима от спиртных напитков. Помимо этого, он поведал о том, что в силу своего преклонного возраста Терешкович, как говорится, старой закалки. Она против всего антисоветского, а именно таким Екатерина считает День Влюбленных. Помимо этого, Гоген Солнцев отметил, что именно в этот день его жена изрядно потрепала ему нервы.Тем не менее, Гоген Солнцев не сильно расстроен, так как, по его словам он собирается отмечать День семьи, любви и верности. Также в своем интервью он подчеркнул, что работает и не намерен свою трудовую деятельность променять на то, чтобы «выносить утки» за супругой. Гоген Солнцев сказал, что он в любом случае будет считаться плохим, даже если перестанет работать.