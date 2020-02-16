Названы продукты, обладающие сильным мочегонным эффектом





При расстройствах работы мочевого пузыря и других показаниях может появиться необходимость снизить нагрузку на этот орган. Эксперты советуют в таком случае отказаться от острых блюд, которые можно часто встретить в китайской, мексиканской и индийской кухнях. Такие продукты усиливают воздействие на протоки и могут привести к ухудшению самочувствия.Сахар и подсластители, содержащиеся в сладостях, провоцируют раздражение мочевого пузыря, поэтому их рекомендуется заменять на орехи и фрукты. Отрицательное воздействие также оказывает кофеин, поскольку стимулирует активность важных органов и увеличивает нагрузку на них. Подобный эффект оказывают газированные напитки, некоторые виды чая и какао, а также сок цитрусовых и клюквы.Негативно на мочевой пузырь влияют алкогольные напитки, помидоры, а также соусы на их основе.