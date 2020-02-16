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Названы продукты, обладающие сильным мочегонным эффектом

Медики составили список продуктов, обладающих сильным мочегонным эффектом. Они могут негативно повлиять на состояние здоровья человека при гиперактивности мочевого пузыря.

При расстройствах работы мочевого пузыря и других показаниях может появиться необходимость снизить нагрузку на этот орган. Эксперты советуют в таком случае отказаться от острых блюд, которые можно часто встретить в китайской, мексиканской и индийской кухнях. Такие продукты усиливают воздействие на протоки и могут привести к ухудшению самочувствия.

Сахар и подсластители, содержащиеся в сладостях, провоцируют раздражение мочевого пузыря, поэтому их рекомендуется заменять на орехи и фрукты. Отрицательное воздействие также оказывает кофеин, поскольку стимулирует активность важных органов и увеличивает нагрузку на них. Подобный эффект оказывают газированные напитки, некоторые виды чая и какао, а также сок цитрусовых и клюквы.

Негативно на мочевой пузырь влияют алкогольные напитки, помидоры, а также соусы на их основе.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:03

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