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Учёные рассказали о поглощении Земли Солнцем в ходе эволюции

Ученые выяснили, сможет ли Солнце поглотить Землю в ходе эволюции. Они считают, что планета имеет мало шансов уцелеть на фоне процессов, которые ожидают светило.

Эволюционируя Солнце со временем нагревается и увеличивает скорость ядерного синтеза, из-за чего выделяется большое количество энергии, которая может привести к тому, что океаны на Земле станут чрезмерно нагреваться. Спустя 1 или 2 млрд лет это, судя по всему, приведёт к уничтожению жизни на планете. Ещё через некоторое время светило трансформируется в красного гиганта, войдя в следующий этап эволюции.

После того, как это случится, Меркурий и Венера могут быть поглощены, однако участь Земли нельзя спрогнозировать заранее. На данный момент она располагается на расстоянии 150 млн км от Солнца, и во время эволюции наблюдается рост дистанции от орбиты соразмерно потере массы светила. Последние оценки учёных показывают, планета не имеет шансов избежать поглощения, несмотря на потерю массы звезды. Для переживания фазы любой планете необходим самый малый радиус орбиты, который составляет приблизительно 1,15 AU. Данный вывод точный, если правильны все гипотезы, сделанные о Солнце, и всё же по этому поводу у экспертов есть сомнения. Идея, которую они планируют оспорить, рассказывает о вращении планеты по постоянным эллиптическим орбитам.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:58

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