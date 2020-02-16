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Звезда «Дом-2» Илья Яббаров шокирован смертью 17-летней племянницы

Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров сообщил о личной трагедии, в которую ему не хочется верить до сих пор. Оказывается у мужчины умерла племянница, которой только недавно исполнилось 17 лет.

Звезда «Дом-2» Илья Яббаров шокирован смертью 17-летней племянницы

В семье Ильи Яббарова случилось горе. О том, что его 17-летней племянницы не стало из-за онкологии Яббаров поведал в личном блоге. Однако комментарии к своему посту он отключил, видимо, чтобы ему не писали слова сочувствия или вообще бредовые комментарии.

Так, Илья Яббаров разместил фотографию из личного архива, где он запечатлен вместе с Вероникой. Яббаров отметил, что ему очень больно и он не понимает, почему так рано должны уходить из жизни практически дети.

Стоит отметить, что пару лет назад Илья Яббаров обращался за помощью к своим подписчикам. Тогда, он писал, что у его племянницы по имени Вероника рак спинного мозга грудного отдела. Участник проекта «Дом-2» говорил, что на ее лечение необходима крупная сумма денег, а именно 55 тысяч долларов и отмечал, что будет признателен за любую помощь.


К слову, это далеко не первая потеря Ильи Яббарова. Ранее умер его близкий друг, которого тоже звали Илья. Его не стало в возрасте 31-го года. У мужчины был обнаружен рак крови.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:47

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