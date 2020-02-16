Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией Барановской

Кроме этого, историк моды высказался по поводу недостоверной информации о закрытии шоу «Модный приговор». Сейчас Александру Васильеву приписывают отношения с Надеждой Бабкиной, Юлией Барановской и соведущей знаменитости Надеждой Скулкиной., - иронично заявил искусствовед, после чего обратился с данным вопросом к коллеге.Как сказала Барановская, они с партнером по съёмочной площадке «уже 2 года ждут» ребенка. Затем коллекционер поцеловал звезду в щеку. В результате телеведущая и модный эксперт отметили, что имеют одну общую страсть и это их передача.