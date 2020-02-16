Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией Барановской
Александр Васильев не распространяется на тему личной жизни в соцсетях, в связи с чем еще больше подогревает к себе интерес. На этот раз модный эксперт опроверг слухи о романе с Юлией Барановской посредством публикации в Instagram.
Кроме этого, историк моды высказался по поводу недостоверной информации о закрытии шоу «Модный приговор». Сейчас Александру Васильеву приписывают отношения с Надеждой Бабкиной, Юлией Барановской и соведущей знаменитости Надеждой Скулкиной. «Но, самое главное, что сзади меня стоит беременная Юлия Барановская. Она ждет от меня ребенка последние 12 месяцев», - иронично заявил искусствовед, после чего обратился с данным вопросом к коллеге.
Как сказала Барановская, они с партнером по съёмочной площадке «уже 2 года ждут» ребенка. Затем коллекционер поцеловал звезду в щеку. В результате телеведущая и модный эксперт отметили, что имеют одну общую страсть и это их передача.
Кроме этого, историк моды высказался по поводу недостоверной информации о закрытии шоу «Модный приговор». Сейчас Александру Васильеву приписывают отношения с Надеждой Бабкиной, Юлией Барановской и соведущей знаменитости Надеждой Скулкиной. «Но, самое главное, что сзади меня стоит беременная Юлия Барановская. Она ждет от меня ребенка последние 12 месяцев», - иронично заявил искусствовед, после чего обратился с данным вопросом к коллеге.
Как сказала Барановская, они с партнером по съёмочной площадке «уже 2 года ждут» ребенка. Затем коллекционер поцеловал звезду в щеку. В результате телеведущая и модный эксперт отметили, что имеют одну общую страсть и это их передача.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:50