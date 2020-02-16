Xiaomi выпустила серию гибридных флешек Jessis M с разными разъемами





Публика заинтересовалась новинкой от Xiaomi, которая продает стандартные девайсы USB, а также гибридные варианты, например, устройства с USB Type-C на одной стороне и Lightning с другой. Такое решение позволяет подключаться к смартфону, ПК, планшету и ноутбуку, а быстрое переключение между портами осуществляется благодаря возможности вращать корпус новинки на 360 градусов. На данный момент стоимость аппарата от Xiaomi зависит от варианта исполнения и варьируется от $10 до $38.Устройство может оснащаться памятью на 32-128 Гб, а скорость чтения достигает 115 Мб/с. Моделью Jessis M с наибольшей стоимостью стала двусторонняя флешка USB+Lightning на 128 Гб.