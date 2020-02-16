Андрей Разин подарил своей приемной бабушке Валентине Гостевой авто-карету Chrysler

Указанный презент своей бабушке Андрей Разин решил преподнести по случаю ее дня рождения. Сейчас Валентине Гостевой уже 95 лет, а во время Второй мировой войны она была в плену у фашистов. После боевых действий женщина вернулась в родной поселок в составе Ставропольского края и работала поваром у матери Михаила Горбачева. В свое время Лиз Митчелл, выступавшая в составе Boney M, похвалила знание Гостевой немецкого языка. Продюсер долгое время хотел порадовать родственницу чем-то необычным, чтобы она жила “как королева”.Андрей Разин отметил, что он хочет, чтобы бабушка могла позволить себе дорогие вещи в жизни, поскольку работает с 15 лет.