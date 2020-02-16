Андрей Разин подарил своей приемной бабушке Валентине Гостевой авто-карету Chrysler
Андрей Разин вручил в качестве подарка своей приемной бабушке авто-карету Chrysler. Машину для Валентины Гостевой собирали специально по заказу отечественного продюсера.
Указанный презент своей бабушке Андрей Разин решил преподнести по случаю ее дня рождения. Сейчас Валентине Гостевой уже 95 лет, а во время Второй мировой войны она была в плену у фашистов. После боевых действий женщина вернулась в родной поселок в составе Ставропольского края и работала поваром у матери Михаила Горбачева. В свое время Лиз Митчелл, выступавшая в составе Boney M, похвалила знание Гостевой немецкого языка. Продюсер долгое время хотел порадовать родственницу чем-то необычным, чтобы она жила “как королева”.
Андрей Разин отметил, что он хочет, чтобы бабушка могла позволить себе дорогие вещи в жизни, поскольку работает с 15 лет.
Указанный презент своей бабушке Андрей Разин решил преподнести по случаю ее дня рождения. Сейчас Валентине Гостевой уже 95 лет, а во время Второй мировой войны она была в плену у фашистов. После боевых действий женщина вернулась в родной поселок в составе Ставропольского края и работала поваром у матери Михаила Горбачева. В свое время Лиз Митчелл, выступавшая в составе Boney M, похвалила знание Гостевой немецкого языка. Продюсер долгое время хотел порадовать родственницу чем-то необычным, чтобы она жила “как королева”.
Андрей Разин отметил, что он хочет, чтобы бабушка могла позволить себе дорогие вещи в жизни, поскольку работает с 15 лет.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:37