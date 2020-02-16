Филипп Киркоров опроверг слухи об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок на церемонии «Оскара»
Не так давно на просторах Сети возникла информация об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок с отечественным поп-королем на церемонии вручения «Оскара». Тем не менее сам Филипп Киркоров эти слухи опроверг.
Как сказал певец, он даже не предпринимал попыток запечатлеть себя рядом с актером. Затем экс-супруг Пугачевой спросил у журналистов: если бы это и правда случилось, то как данную ситуацию можно было бы объяснить? В разговоре с представителем «НТВ» Филипп Киркоров рассказал, что уже привык к таким слухам вокруг своей персоны и старается не обращать на них внимания. Что касается ситуации с отказом Леонардо Ди Каприо, исполнитель заявил, что это останется на совести недоброжелателей, которые распространяют лживую информацию.
В День всех влюбленных Киркоров в студии «Вечернего Урганта» рассказал телезрителям о своей первой школьной любви в начальных классах, которой стала девочка по имени Людмила. Сейчас певец не знает, где живет эта женщина.
Как сказал певец, он даже не предпринимал попыток запечатлеть себя рядом с актером. Затем экс-супруг Пугачевой спросил у журналистов: если бы это и правда случилось, то как данную ситуацию можно было бы объяснить? В разговоре с представителем «НТВ» Филипп Киркоров рассказал, что уже привык к таким слухам вокруг своей персоны и старается не обращать на них внимания. Что касается ситуации с отказом Леонардо Ди Каприо, исполнитель заявил, что это останется на совести недоброжелателей, которые распространяют лживую информацию.
В День всех влюбленных Киркоров в студии «Вечернего Урганта» рассказал телезрителям о своей первой школьной любви в начальных классах, которой стала девочка по имени Людмила. Сейчас певец не знает, где живет эта женщина.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:25