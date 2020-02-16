Филипп Киркоров опроверг слухи об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок на церемонии «Оскара»

Как сказал певец, он даже не предпринимал попыток запечатлеть себя рядом с актером. Затем экс-супруг Пугачевой спросил у журналистов: если бы это и правда случилось, то как данную ситуацию можно было бы объяснить? В разговоре с представителем «НТВ» Филипп Киркоров рассказал, что уже привык к таким слухам вокруг своей персоны и старается не обращать на них внимания. Что касается ситуации с отказом Леонардо Ди Каприо, исполнитель заявил, что это останется на совести недоброжелателей, которые распространяют лживую информацию.В День всех влюбленных Киркоров в студии «Вечернего Урганта» рассказал телезрителям о своей первой школьной любви в начальных классах, которой стала девочка по имени Людмила. Сейчас певец не знает, где живет эта женщина.