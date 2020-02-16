Елена Проклова зарабатывает деньги на дом, который строит ее бывший муж Андрей Тришин





Актриса в очередной раз отправилась на проект “Последний герой”, отметив, что ей смешно от этого, поскольку еще год назад “необитаемым” она называла собственный дачный участок. Он расположен в почти безлюдной местности, а именно на границе с заповедником и морем. Построить дом здесь Елене Прокловой помогает бывший муж, поскольку даже после расставания пара сохраняет дружеские отношения. Однако деньги звезда зарабатывает самостоятельно. В ближайшие два года актриса планирует отправиться в Сочи. Свежий горный воздух поможет ей чувствовать себя лучше из-за астмы.Оказалось, что Елена Проклова намерена построить мастерскую в новом доме, чтобы заниматься живописью и иконописанием. При этом для комфорта звезде достаточно спальни и кухни.