Максим Галкин без Аллы Пугачевой отправился в отпуск с детьми Лизой и Гарри

Шоумен не сообщил фолловерам, где он с семьей собирается отдыхать. На запечатленных видео можно увидеть, как сын юмориста и Аллы Пугачевой Гарри Галкин с восторгом следит за взлетом самолета, а дочь Лиза в это время ожидает выдачу своего «красного чемоданчика». При этом подписчики так и не рассмотрели на ролике саму Примадонну, поэтому принялись размышлять о причинах внезапного отпуска в неполном составе. Наследница комика выглядела стильно и была одета в светло-серые треники, пуховик серебристого цвета, а также светлую шапку с помпоном. По предположениям фанатов, звездная семья проведет отпуск в Латвии, которую так любит исполнительница.Обычно телеведущий и его супруга предпочитают уезжать в отпуск летом, проводя теплые месяцы в Юрмале. Там живет подруга певицы Лайма Вайкуле и другие ее приятели. В большинстве случаев Пугачева путешествует поездом, поскольку боится летать на лайнерах, однако иногда делает исключения.