Ученые: Употребление клубники способствует уменьшению опухоли при раке груди





Специалисты провели исследование на мышах, которые болели раком. На время эксперимента в их рацион добавили клубничный концентрат. Первые благоприятные изменения были замечены спустя 5 недель. Даже в сложных случаях размеры злокачественного образования уменьшались, а в легких формах могли полностью исчезнуть. Данное воздействие клубники специалисты заметили во время опытов на раковых клетках, выращенных искусственным путем. По мнению экспертов, эта ягода содержит особые гены, отвечающие за рост метастазов.Клубника также способна укрепить сосуды, снизить уровень холестерина и снабдить организм витаминами. Достаточно съедать до 15 свежих ягод в день.