Ученые: Употребление клубники способствует уменьшению опухоли при раке груди
Итальянские ученые доказали, что употребление клубники может стать профилактикой рака груди. Вещества в составе этого продукта препятствуют развитию опухоли.
Специалисты провели исследование на мышах, которые болели раком. На время эксперимента в их рацион добавили клубничный концентрат. Первые благоприятные изменения были замечены спустя 5 недель. Даже в сложных случаях размеры злокачественного образования уменьшались, а в легких формах могли полностью исчезнуть. Данное воздействие клубники специалисты заметили во время опытов на раковых клетках, выращенных искусственным путем. По мнению экспертов, эта ягода содержит особые гены, отвечающие за рост метастазов.
Клубника также способна укрепить сосуды, снизить уровень холестерина и снабдить организм витаминами. Достаточно съедать до 15 свежих ягод в день.
Специалисты провели исследование на мышах, которые болели раком. На время эксперимента в их рацион добавили клубничный концентрат. Первые благоприятные изменения были замечены спустя 5 недель. Даже в сложных случаях размеры злокачественного образования уменьшались, а в легких формах могли полностью исчезнуть. Данное воздействие клубники специалисты заметили во время опытов на раковых клетках, выращенных искусственным путем. По мнению экспертов, эта ягода содержит особые гены, отвечающие за рост метастазов.
Клубника также способна укрепить сосуды, снизить уровень холестерина и снабдить организм витаминами. Достаточно съедать до 15 свежих ягод в день.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:03