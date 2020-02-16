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Медики перечислили продукты, помогающие суставам оставаться здоровыми

Медики составили список продуктов, помогающих суставам оставаться здоровыми. Они рекомендуют людям включить их в рацион, чтобы избежать развития заболеваний.

Для лучшей работы суставов медики рекомендуют включить в рацион десерты, в состав которых входит желатин. Он делается из соединительной ткани животных, а также укрепляет всю опорно-двигательную систему. Зачастую холодец относится к не очень здоровой пище, но во время его приготовления большинство полезных веществ попадают из соединительной ткани животных в бульон. Поэтому данное блюдо способствует улучшению подвижности суставов и задерживает их износ. Одним из самых доступных и дешёвых способов получить достаточную дозу омега-3 жирных кислот является употребление льняного масла.

Оно улучшает подвижность суставов, а также способствует уменьшению уровня холестерина, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, сохраняет эластичность и красоту кожи, здоровье волос и ногтей. Схожий эффект имеет нерафинированное оливковое масло. Куркума является доступной и очень полезной специей, помогающей уменьшать воспаления в организме и действует как болеутоляющее средство. Она также помогает организму бороться с вирусами и снижает риск развития хронических заболеваний. Поэтому для лучшего эффекта куркуму необходимо употреблять часто. Гранат также является обезболивающим и противовоспалительным средством. Он обогащён полифенолами, снижающими риск развития артрита, уменьшающими воспалительные процессы и сохраняющими подвижность суставов.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:52

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