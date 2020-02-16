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"Приходится крутиться": Юрий Куклачев раскрыл размер своей пенсии

Худрук Театра кошек, 70-летний Юрий Куклачев, рассказал, какой у него на самом деле размер пенсии. Оказалось, что артисту “приходится крутиться” ради пропитания.

Известный артист цирка получает 23 тысяч рублей пенсии, а также ему доплачивают за звание народного артиста около 30 тысяч рублей. Такая же сумма положена дополнительно благодаря имеющемуся ордену. Знаменитость считает собственную пенсию “нормальной”, но все равно работает, иначе “с голоду умер бы”, как признался артист. Большие суммы Юрий Куклачев тратит на бензин и продукты, поэтому ему “приходится крутиться”.

Недавно стали известны размеры пенсий многих российских звезд, например, телеведущая Елена Ханга получает 23 тысяч рублей в месяц. Андрей Ургант пожаловался, что в прошлом году ему не выплачивали деньги 4 месяца подряд, а сумма выплаты составляет 17,5 тысяч рублей. Директор Ларисы Долиной подчеркнул, что певица не знает о размерах своей пенсии, поскольку является творческим человеком и не следит за этим.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:42

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