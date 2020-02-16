«Любовь непоколебима»: Дагестанцы поддержали Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной

После шоу, которое королева русского шансона провела в Махачхале, она разместила в Instagram публикацию и посвятила ее тем, кто поддержал ее в трудное время. Как сказала Успенская, любовь зрителей останется непоколебимой, несмотря на попытки хейтеров очернить имя знаменитости. Она также выразила благодарность дагестанцам, присутствовавшим на мероприятии, и заявила, что находится на правильном пути.Кроме этого многочисленные поклонники беспокоятся за состояние дочери исполнительницы. На днях Татьяна Плаксина разместила двусмысленный пост, в котором рассуждала о несовершенствах человека. Как отметила девушка, не могут быть «калеками или уродами» те, у кого нет зубов.