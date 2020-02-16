Медики рассказали о главных признаках переизбытка соли в рационе человека





Соль является одной из самых популярных специй на планете, но при чрезмерном ее употреблении могут возникнуть одутловатость лица, болезни почек, повышенное артериальное давление и болезни сердца. Дневная доза для взрослого человека составляет около 5 мг, но врачи рекомендуют есть еще меньше – 3 мг. При жалобах на гипертонию следует уменьшить это количество до 1,5 мг продукта в день.Стоит помнить, что соль находится в полуфабрикатах и многих магазинных продуктах. Об обезвоженности при переизбытке продукта говорит сильная жажда и головная боль. При наличии отека лица, ощущения вздутия и изменения вкусовых рецепторов рекомендуется изменить рацион, уменьшив его влияние на организм.Соль способна удерживать жидкость в организме, что напрямую связано с болевыми ощущениями в почках.