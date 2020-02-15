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Дочь Успенской Татьяна Плаксина о внешнем виде: «Вы не калека или урод, если отсутствует полный рот зубов»

После скандала на телевидении дочь Любови Успенской уехала в США, где живет ее отец. Пока что Татьяна Плаксина не высказывается на тему сложных отношений с матерью, однако часто делится с подписчиками своим творчеством.
Дочь Успенской Татьяна Плаксина о внешнем виде: «Вы не калека или урод, если отсутствует полный рот зубов»

Девушка разместила на своей странице в Instagram несколько художественных работ и написала стихотворение, на которое обратили внимание фолловеры. Таким образом наследница Любови Успенской рассуждала на тему своей свободы, внешнего и вида и будущего. По словам 30-летней дочери королевы русского шансона, человек не является калекой, если у него нет зубов, неважно каких – белых, стальных, золотых или прочных. Также в своей публикации Татьяна Плаксина выразила надежду на перемены и успешный исход. «И не поделишь небеса ты на кусочки, поэтому не надо расставлять себя на точки», - высказалась родственница звезды шоу-бизнеса.

В комментариях многие поклонники остались в восторге от откровений девушки и назвали ее душевным человеком. Не так давно в эфире передачи «Звезды сошлись» на «НТВ» наследница Успенской заявила, что стала жертвой насилия со стороны родительницы. Как сказала героиня выпуска шоу, исполнительница критиковала ее и даже пыталась душить. Сама знаменитость не соглашается со словами дочери и говорит, что она психически нездорова. Адвокат певицы отметил, что медики поставили Плаксиной неутешительный диагноз.

На фоне скандала у артистки начались проблемы со здоровьем. После пережитого стресса Любовь Залмановна впала в прединсультное состояние, однако врачам удалось его стабилизировать.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 22:30

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