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Медики назвали признаки депрессии у детей

Медики назвали несколько признаков депрессии у детей. Одним из симптомов является уменьшенная концентрация внимания.

По словам экспертов: дети, склонные к появлению депрессии, много спят и все равно чувствуют себя усталыми на протяжении всего дня. В таком состоянии ребенок не способен нормально учиться и общаться со своими сверстниками.

Плохое настроение также свидетельствует о депрессии, но иногда дети могут грустить без причины. Достаточно посмотреть за их реакцией во время веселой истории или радостных воспоминаний, чтобы отличить психическое расстройство от негативных эмоций. Если ребенок часто плачет, необходимо разобраться в причине такой реакции.

Одним из распространенных симптомов депрессии также является потеря интереса к развлечениям или хобби. В таком состоянии ребенок способен прекратить свое общение с друзьями и посещение школы. Важно не забывать, что депрессия может передаваться генетическим способом, а именно от родителей к детям.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:07

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