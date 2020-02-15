Наталья Штурм в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказала об использовании ЭКО

По словам героини нового выпуска передачи, она несколько раз делала аборт, а впервые решилась на такой шаг во время учебы в музыкальном училище. Позже Наталья Штурм столкнулась с другой проблемой, когда на протяжении 2-х лет не могла забеременеть. Тогда вместе с супругом Игорем Павловым знаменитость решила прибегнуть к процедуре ЭКО, которая в то время не была так популярна, как сейчас. Пара мечтала о мальчике, поэтому «заказала» пол малыша. Как сказала артистка в интервью Кудрявцевой, у нее случилась замерзшая беременность.Сейчас у исполнительницы конфликт с 16-летним наследником Арсением, который отказывается с ней общаться. В течение 6 лет после развода с отцом сына Штурм продолжала поддерживать с ним отношения. По мнению звезды, секс и брак являются разными вещами.