В Сети появились первые изображения нового Volkswagen Tiguan
Новый Volkswagen Tiguan только готовится к выходу на рынок, производитель приступил к тестовым испытаниям. Однако в Сети уже появились первые изображения обновленной модели.
В кадр транспортное средство попало без маскировочного покрытия, потому его вид уже стал предметом дискуссий. Так, в машине увеличат габариты радиаторной решётки, несколько объединив ее с фарами вытянутой вверху формы. Также стал шире встроенный в бампер воздухозаборник, через который теперь проходит по центру хромированный молдинг.
Есть изменения и в задней части автомобиля, кроме новых фонарей с четырехуголными вертикальными сегментами светодиодов изменят и логотип марки. Буквенное обозначение модели также переместят на середину крышки багажника.
Относительно силового агрегата, то, скорее всего, к бензиновым и дизельным мотором внутреннего сгорания в ассортименте появится и «мягкий» гибрид eTSI, оборудованный 48-вольтным стартер-генератором, работающим вместе с компактной литий-ионной аккумуляторной батареей. Увидеть воочию новинку можно будет на мартовской выставке-автосалоне в Женеве.
В кадр транспортное средство попало без маскировочного покрытия, потому его вид уже стал предметом дискуссий. Так, в машине увеличат габариты радиаторной решётки, несколько объединив ее с фарами вытянутой вверху формы. Также стал шире встроенный в бампер воздухозаборник, через который теперь проходит по центру хромированный молдинг.
Есть изменения и в задней части автомобиля, кроме новых фонарей с четырехуголными вертикальными сегментами светодиодов изменят и логотип марки. Буквенное обозначение модели также переместят на середину крышки багажника.
Относительно силового агрегата, то, скорее всего, к бензиновым и дизельным мотором внутреннего сгорания в ассортименте появится и «мягкий» гибрид eTSI, оборудованный 48-вольтным стартер-генератором, работающим вместе с компактной литий-ионной аккумуляторной батареей. Увидеть воочию новинку можно будет на мартовской выставке-автосалоне в Женеве.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 08:00