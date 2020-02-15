Перед грядущим 65-летием Евгения Симонова впервые за долгое время появилась на ТВ

В этом году легендарной картине с участием знаменитости «В бой идут одни «старики» исполнилось 47 лет. После выхода фильма Симонова стала одной из любимых артисток режиссёра Леонида Быкова. В честь будущего 65-летия звезды отечественного кинематографа ведущий передачи собрал в студии всех ее близких и коллег. В эфире телешоу Евгения Павловна смогла увидеться с Рустамом Сагдуллаевым, приехавшим из Узбекистана., - вспомнил режиссёр и добавил, что ощутил грусть после окончания съёмок нашумевшей ленты. В ходе программы актер вручил коллеге букет цветов, встав при этом перед ней на колени.Также на программу приехал второй партнер Симоновой по съёмочной площадке Вано Янтбелидзе и признался ей в любви. Он рассказал зрителям о прохождении кастинга и подготовке к работе над картиной. Находящиеся на проекте гости заверили, что в то время многие любили артистку, однако лишь Сагдуллаев набрался смелости и рассказал ей о своих чувствах.