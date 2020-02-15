Похудевшая Наталья Андрейченко удивила природной красотой без макияжа

Наталья Андрейченко в честь Дня Святого Валентина решила сфотографироваться со своим любимым псом Тоби. Она надела на собаку своё ожерелье из камней, и это многие оценили, назвав любимца звезды фильма "Мэри Поппинс, до свидания" самым симпатичным и счастливым псом, не лишённым признаков высокого интеллекта. Тем не менее, большинство взглядов было приковано к его хозяйке.Актриса не побоялась предстать перед пользователями Сети без косметики, порадовав верных почитателей природной красотой. Фанаты буквально мгновенно "засыпали" артистку комплиментами, отметив её не по годам молодую внешность. Отсутствие макияжа не повлияло негативно, а напротив, украсило 63-летнюю хозяйку аккаунта. Подписчики написали кумиру немало добрых пожеланий и поставили большое число одобрительных лайков.Известно, Наталья Андрейченко придерживается здорового образа жизни и контролирует своё питание. В настоящий момент актриса предпочитает сыроедение. Кроме того, недавно в Мексике она открыла собственный центр йоги, передавая накопленный опыт и помогая другим приобрести здоровье и физическую красоту.