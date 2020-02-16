Названы продукты с наибольшим содержанием йода





Дефицит йода приводит к усталости, раздражительности и даже ознобу, а также может стать причиной некоторых серьезных расстройств. Однако нехватку поможет предотвратить йодированная соль, в которой содержится 3000-4000 мкг микроэлемента на 100 г продукта. Богатой на него стала печень трески, в 100 г которой имеется 370 мкг. Такое же количество клюквы содержит 350 мкг йода, при этом насыщенными им остаются сухие ягоды и натуральные напитки. В морской капусте содержание йода достигает 300 мкг, при этом ее можно употреблять как самостоятельное блюдо или как ингредиент.Богатыми на всевозможные витамины, в том числе и йод, остаются белые грибы, а также морская рыба и морепродукты.