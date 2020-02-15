Роботизированное производство на 60% ускорит производство смартфонов Xiaomi
Роботизированное производство позволит собирать смартфоны Xiaomi на 60% быстрее. Компания намеревается запустить работу нового поколения автоматизированных заводов.
Пребывающий на должности гендиректора бренда Лэй Цзюнь выступил в рамках пресс-конференции, где указал, что первый этап возведения экспериментальной роботизированной фабрики, где займутся сборкой смартфонов, завершен. Новый завод расположился в Ичжуане, по примеру которого будут возведены и другие подобные предприятия. По словам деятеля, уровень автоматизации “очень высокий”, а над данным проектом уже несколько лет трудится спецподразделение. Производственные мощности уже готовы к открытию, но вспышка коронавируса в Китае заставила компанию отложить официальную церемонию.
Согласно сведениям источников, автоматизированная фабрика будет использовать сети 5G для повышения эффективности производства. Скорость сборки повысится до 60 устройств в минуту, увеличившись на 60%. Однако завод в Ичжуане в ближайшее время не будет готов к массовому выпуску девайсов.
Пребывающий на должности гендиректора бренда Лэй Цзюнь выступил в рамках пресс-конференции, где указал, что первый этап возведения экспериментальной роботизированной фабрики, где займутся сборкой смартфонов, завершен. Новый завод расположился в Ичжуане, по примеру которого будут возведены и другие подобные предприятия. По словам деятеля, уровень автоматизации “очень высокий”, а над данным проектом уже несколько лет трудится спецподразделение. Производственные мощности уже готовы к открытию, но вспышка коронавируса в Китае заставила компанию отложить официальную церемонию.
Согласно сведениям источников, автоматизированная фабрика будет использовать сети 5G для повышения эффективности производства. Скорость сборки повысится до 60 устройств в минуту, увеличившись на 60%. Однако завод в Ичжуане в ближайшее время не будет готов к массовому выпуску девайсов.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 20:44