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Поклонники Ирины Аллегровой оценили размещенный в Сети снимок певицы без парика

В Сети разместили архивные снимки Ирины Аллегровой, на котором ее можно увидеть с настоящими волосами. Поклонники певицы высоко оценили ее внешний вид без парика.
Поклонники Ирины Аллегровой оценили размещенный в Сети снимок певицы без парика

Во время выхода в свет знаменитость можно увидеть только в парике из пышных, светлых до плеч локонов, в связи с чем до сегодня мало кто из фанатов знал, как их кумир выглядит в реальной жизни. На опубликованных в Сети фотографиях Ирина Аллегрова запечатлена с короткими и темными волосами. Однако поклонники артистки остались в восторге от ее естественного облика и отметили, что подобная стрижка очень идет звезде отечественной эстрады. Также почти черные волосы хорошо сочетаются с глазами, что молодит исполнительницу.

Несмотря на солидный возраст, Аллегрова все еще удивляет публику эффектными внешними данными. В начале декабря она появилась на «Песне года» в черном облегающем наряде с глубоким декольте. Одни юзеры осудили певицу за провокационное платье, а другие не увидели ничего страшного в том, что красивая женщина так одевается.

Ранее Игорь Крутой заявил, что артистка была его «первой дамой» в творческом плане. При этом своим успехом в карьере она во многом обязана композитору.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 20:39

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