Учёные рассказали, что сон на высокой подушке вреден для здоровья человека
Учёные рассказали, какой вред может нанести человек своему здоровью, если будет спасть на высоких подушках. Они рассказали, почему нельзя этого делать, а также назвали самые подходящие для сна аксессуары.
Современные подушки появились относительно недавно. Многие люди продолжают в силу привычки использовать старые перьевые спальные принадлежности, но они, как уже установили учёные, причиняют вред здоровью. Впервые высокие перьевые подушки люди начали использовать в Средневековье. Сначала они были доступны лишь обеспеченным слоям населения, но материал не являлся дефицитом, и изделия начали появляться в менее богатых домах. Считалось необходимым невесте иметь в приданом несколько больших набитых подушек и пуховую перину. Комфорт этих предметов неоспорим, но в действительности человек вредил своему здоровью.
В первую очередь из-за неправильного положения тела происходило искривление шейного отдела позвоночника. Это же приводило и к нарушению кровообращения, что в перспективе нередко становилось причиной сердечных заболеваний. Ещё одним минусом являлось нарушение дыхания, приводящее к храпу. Не менее серьёзная опасность скрывалась в перьях - паразиты и другие насекомые. Их воздействие нередко заканчивалось аллергией и другими недугами. Те, кто и сейчас пользуется перьевыми высокими подушками, подвергают себя риску заболеть и нарушить осанку.
Специалисты рекомендуют приобретать специальные ортопедические подушки, созданные с учётом анатомических особенностей людей. Врачи Денис Гросс и Елена Царева советуют выбирать их, а вот совсем отказываться от подушки не рекомендуют, поскольку это столь же пагубно для здоровья, как и обратная ситуация. Если синтетические материалы не вызывают доверия, можно приобрести спальный аксессуар, который снова входит в моду, набитый гречихой или соломой с добавлением ароматических трав.
Современные подушки появились относительно недавно. Многие люди продолжают в силу привычки использовать старые перьевые спальные принадлежности, но они, как уже установили учёные, причиняют вред здоровью. Впервые высокие перьевые подушки люди начали использовать в Средневековье. Сначала они были доступны лишь обеспеченным слоям населения, но материал не являлся дефицитом, и изделия начали появляться в менее богатых домах. Считалось необходимым невесте иметь в приданом несколько больших набитых подушек и пуховую перину. Комфорт этих предметов неоспорим, но в действительности человек вредил своему здоровью.
В первую очередь из-за неправильного положения тела происходило искривление шейного отдела позвоночника. Это же приводило и к нарушению кровообращения, что в перспективе нередко становилось причиной сердечных заболеваний. Ещё одним минусом являлось нарушение дыхания, приводящее к храпу. Не менее серьёзная опасность скрывалась в перьях - паразиты и другие насекомые. Их воздействие нередко заканчивалось аллергией и другими недугами. Те, кто и сейчас пользуется перьевыми высокими подушками, подвергают себя риску заболеть и нарушить осанку.
Специалисты рекомендуют приобретать специальные ортопедические подушки, созданные с учётом анатомических особенностей людей. Врачи Денис Гросс и Елена Царева советуют выбирать их, а вот совсем отказываться от подушки не рекомендуют, поскольку это столь же пагубно для здоровья, как и обратная ситуация. Если синтетические материалы не вызывают доверия, можно приобрести спальный аксессуар, который снова входит в моду, набитый гречихой или соломой с добавлением ароматических трав.
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:00