Учёные рассказали, что сон на высокой подушке вреден для здоровья человека





Современные подушки появились относительно недавно. Многие люди продолжают в силу привычки использовать старые перьевые спальные принадлежности, но они, как уже установили учёные, причиняют вред здоровью. Впервые высокие перьевые подушки люди начали использовать в Средневековье. Сначала они были доступны лишь обеспеченным слоям населения, но материал не являлся дефицитом, и изделия начали появляться в менее богатых домах. Считалось необходимым невесте иметь в приданом несколько больших набитых подушек и пуховую перину. Комфорт этих предметов неоспорим, но в действительности человек вредил своему здоровью.В первую очередь из-за неправильного положения тела происходило искривление шейного отдела позвоночника. Это же приводило и к нарушению кровообращения, что в перспективе нередко становилось причиной сердечных заболеваний. Ещё одним минусом являлось нарушение дыхания, приводящее к храпу. Не менее серьёзная опасность скрывалась в перьях - паразиты и другие насекомые. Их воздействие нередко заканчивалось аллергией и другими недугами. Те, кто и сейчас пользуется перьевыми высокими подушками, подвергают себя риску заболеть и нарушить осанку.Специалисты рекомендуют приобретать специальные ортопедические подушки, созданные с учётом анатомических особенностей людей. Врачи Денис Гросс и Елена Царева советуют выбирать их, а вот совсем отказываться от подушки не рекомендуют, поскольку это столь же пагубно для здоровья, как и обратная ситуация. Если синтетические материалы не вызывают доверия, можно приобрести спальный аксессуар, который снова входит в моду, набитый гречихой или соломой с добавлением ароматических трав.