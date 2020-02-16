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Ученые приготовили блюда по рецептам 4000-летней кухни Вавилона

Ассириолог Гойко Барьямович, который может переводить тысячелетние тексты, рассказал о клинописных табличках с описанием древних блюд. Ученые приготовили по рецептам 4000-летней кухни густой суп из свеклы и ягненка.
Ученые приготовили блюда по рецептам 4000-летней кухни Вавилона

Как отметил Гойко Барьямович, пока звездные повара не взялись за эти рецепты. Но, по его мнению, они очень изысканные. Клинописные таблички с описание блюд хранились примерно 100 лет в Йельском университете. Самой древней из них около 3,8 тысяч лет, но ученые пока не понимают, почему жители Вавилона решили записать рецепты. Тогда не было такой традиции, как ведение кулинарной книги.

Ассириолог для приготовления древних блюд пригласил химиков и археологов, которые работают с пищевыми продуктами, а также экспертов по кулинарному мастерству Востока. Сложность для исследователей заключалась в том, что на табличках не было указано количество необходимых ингредиентов, а также время приготовления густого супа.

Ученые сделали выводы, что еще 4 тысячи лет у древних людей было понимание кухни. При этом, жители Вавилона имели собственные кулинарные традиции, пользовались оригинальными специями и использовали такой необычный ингредиент как кислое пиво.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:00

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