В Чикаго заметили российские вездеходы «Шерп»
Вездеходы российского производства были замечены в Соединенных Штатах. Автомобили «Шерп» проехали по улицам в Чикаго и попали на пленку местных информационных агентств.
Как следует из сообщений чикагского подразделения NBC, по городу прошли российские автомобили повышенной проходимости марки «Шерп». Кадры с вездеходами в редакцию прислали очевидцы, случайно заметившие машины. Всего транспортных средств было пять, однако никакой политики в этом нет, отметили в компании.
Все машины, проехавшие гуськом, одна за другой по центральным улицам, были предоставлены американским музыкантом Канье Уэстом. В рамках организованной им акции на таких внедорожниках развозили первую партию новых кроссовок, созданных артистом. Причем раздача спортивной обуви стоимостью порядка 63 тысяч рублей за пару, была абсолютно бесплатной.
Собственная марка кроссовок Yeezy пользуется повышенным спросом и приносит исполнителю серьезную прибыль. Именно поэтому вскоре после старта акции модную обувь прекратили раздавать безвозмездно, изменив условия. Далее каждый желающий мог получить их в обмен на свои старые «кроссы». Вскоре после такого неординарного мероприятия стартуют официальные продажи новых моделей спортивной обуви от Канье Уэста.
Как следует из сообщений чикагского подразделения NBC, по городу прошли российские автомобили повышенной проходимости марки «Шерп». Кадры с вездеходами в редакцию прислали очевидцы, случайно заметившие машины. Всего транспортных средств было пять, однако никакой политики в этом нет, отметили в компании.
Все машины, проехавшие гуськом, одна за другой по центральным улицам, были предоставлены американским музыкантом Канье Уэстом. В рамках организованной им акции на таких внедорожниках развозили первую партию новых кроссовок, созданных артистом. Причем раздача спортивной обуви стоимостью порядка 63 тысяч рублей за пару, была абсолютно бесплатной.
Собственная марка кроссовок Yeezy пользуется повышенным спросом и приносит исполнителю серьезную прибыль. Именно поэтому вскоре после старта акции модную обувь прекратили раздавать безвозмездно, изменив условия. Далее каждый желающий мог получить их в обмен на свои старые «кроссы». Вскоре после такого неординарного мероприятия стартуют официальные продажи новых моделей спортивной обуви от Канье Уэста.
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Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 20:30