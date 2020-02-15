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Звезда «Дом-2» Саша Черно опровергла слухи о том, что она употребляет алкоголь будучи беременной

Беременная участница проекта «Дом-2» Саша Черно раскритиковала тех, кто обвинил ее в употреблении алкоголя во время дня рождения Милены Безбородовой. Девушка отметила, что с того момента, как узнала, что находится в положении не взяла в рот и капли спиртного.

Звезда «Дом-2» Саша Черно опровергла слухи о том, что она употребляет алкоголь будучи беременной

У Саши Черно сейчас и без того очень много проблем. В последнее время она очень плохо ладит с собственным мужем Иосифом Оганесяном. Пара даже отнесла в ЗАГС заявление о разводе. Однако, несмотря на разлад, Иосиф Оганесян все-таки поздравил Сашу с Днем Влюбленных и подарил ей розы и украшение. Возможно, пара еще помирится. Тем временем у Саши возникли новые проблемы.

Ее во всю начали обвинять в том, что она якобы находясь в положении может позволить себе выпить спиртное. Подобные обвинения появились в одном из пабликов в Сети. Саша Черно отреагировала на них и написала в личном аккаунте Instagram в stories, что все написанное в интернете ложь и она ничего не пила из алкоголя после того, как узнала, что находится в положении. Также Саша Черно отметила, веселиться можно и без спиртного.


Стоит отметить, что один из скандалов между Сашей Черно и Иосифом Оганесяном случился из-за того, что ее муж не захотел ночью ехать в магазин за теми продуктами, которые она хотела из-за токсикоза.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:10

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