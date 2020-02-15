"Оскорбляет чувства верующих": Виталий Милонов потребовал от Филиппа Киркорова извинений за клип с монашками





Милонов возмутился тем, что в клипе Киркорова в тандеме с Екатериной Варнавой танцовщицы в костюме монахинь выглядят как "падшие женщины". По мнению депутата, это развратное видео “не сделало чести” артисту, а также оскорбило чувства верующих. Также он подчеркнул, что сама песня “слабая, лажовая”, предполагая, что поп-король прибегнул к “дешевым провокативным методам”, чтобы создать рейтинги. Он считает, что страна не должна поддерживать таких звезд шоу-бизнеса. Депутат рассчитывает услышать от исполнителя публичные извинения.Стало известно, что от жителя России в СК была направлена жалоба на новый клип артиста. Неизвестный считает, что действия, разворачивающиеся в видео, подпадают под статью 148 УК РФ.