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"Оскорбляет чувства верующих": Виталий Милонов потребовал от Филиппа Киркорова извинений за клип с монашками

Виталий Милонов выступил с критикой в адрес Филиппа Киркорова о поводу его нового клипа с монашками и заявил о том, что рассчитывает услышать со стороны артиста публичные извинения. По мнению депутата, это видео наносит оскорбление чувствам верующих.

Милонов возмутился тем, что в клипе Киркорова в тандеме с Екатериной Варнавой танцовщицы в костюме монахинь выглядят как "падшие женщины". По мнению депутата, это развратное видео “не сделало чести” артисту, а также оскорбило чувства верующих. Также он подчеркнул, что сама песня “слабая, лажовая”, предполагая, что поп-король прибегнул к “дешевым провокативным методам”, чтобы создать рейтинги. Он считает, что страна не должна поддерживать таких звезд шоу-бизнеса. Депутат рассчитывает услышать от исполнителя публичные извинения.

Стало известно, что от жителя России в СК была направлена жалоба на новый клип артиста. Неизвестный считает, что действия, разворачивающиеся в видео, подпадают под статью 148 УК РФ.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 20:16

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