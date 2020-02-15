Поклонники раскритиковали Алёну Кравец после слов о гомосексуалистах в шоу-бизнесе

В День святого Валентина модель разрекламировала новый парфюм, с которым призвала подписчиков своего блога воплощать самые смелые желания. Неизвестно, намеренно или случайно Алёна Кравец рассказала о том, что в шоу-бизнесе половина звезд являются гомосексуалистами. При этом сама знаменитость не считает странным нетрадиционные сексуальные отношения. По словам актрисы, со сцены многие представители эстрады хотят казаться мачо, сердцеедами и ловеласами, однако после мероприятий проводят время в компании приятелей своего же пола. В конце публикации певица поздравила фолловеров с Днем всех влюбленных.Тем не менее неожиданная откровенность кумира разочаровала некоторых фанатов, которые сразу после прочтения поста заявили о своем намерении отписаться от аккаунта Кравец. Как считают поклонники, она преподнесла высокие чувства настолько извращенно, что просто отвратительно. Для многих модель была примером совершенства и чистоты, а теперь представления юзеров потерпели крах.