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Военный историк Юрий Кнутов: "Иосиф Сталин переселил поляков в Казахстан, считая врагами социализма"

Юрий Кнутов, который является военным историком, рассказал, почему в 1936 году Иосиф Сталин переселил украинских поляков в Казахстан. Программа «Польского радио» была посвящена празднованию 75-летия Победы над нацистами из Германии.

По словам Юрия Кнутова, перед тем, как началась война, польское правительство вело переговоры с Третьим Рейхом и придерживалось агрессивной антисоветской политики. Варшава дала согласие на то, чтобы через территорию государства прошли войска Гитлера для совершения нападения на СССР. Кроме этого, Польша подписала пакт о совместных действиях с Германией.

В программе журналисты описали все ужасы, которые пришлось пережить польским переселенцам. Но о причинах, которые побудили Иосифа Сталина принять такое решение, указано не было. Военный историк подчеркнул, что для политического деятеля все люди, которые были противниками социализма, являлись врагами. Поэтому Сталин пытался переселить их на другие территории, чтобы исключить возможную опасность, которую они представляли.

Юрий Кнутов обратился к российским властям с призывом, чтобы они и дальше обнародовали исторические документы. Кроме этого, они должны быть переведены на различные языки, чтобы западным фальсификаторам не удавалось манипулировать сознанием людей.

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Политика / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 20:09

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