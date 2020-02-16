Специалисты рассказали о полезных свойствах красной смородины для организма человека





Красная смородина имеет большое количество калия, который помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы человека, а также выводит ненужную жидкость и предотвращает отеки. Ягода помогает улучшать иммунитет. В ее составе находится витамин С, который способствует развитию устойчивости к инфекциям.В смородине много железа, необходимого для создания эритроцитов. Красные кровяные тельца содержат в себе гемоглобин, который транспортирует кислород.Ягода считается очень полезной, но не для всех людей. Специалисты рекомендуют не употреблять смородину тем, кто страдает от язвы желудка, острого гастрита, гепатита, а также имеет пониженную свертываемость крови.