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Хейтеры об участии Екатерины Варнавы в клипе Филиппа Киркорова: «Скандал не за горами»

На днях вышел новый клип Филиппа Киркорова «Романы» с участием Екатерины Варнавы. Тем не менее в соцсетях не обошлось без критики хейтеров, которым не понравился проект поп-короля.
Хейтеры об участии Екатерины Варнавы в клипе Филиппа Киркорова: «Скандал не за горами»

Музыкальное видео спровоцировало бурные обсуждения среди подписчиков знаменитости. На днях Екатерина Варнава опубликовала в Instagram фото со съёмок передачи «Вечерний Ургант», на котором запечатлена с певцом, а также поделилась коротким фрагментом клипа. Многие поклонники отметили, что телеведущая выглядит прекрасно, но сам ролик они не стали смотреть до конца. По мнению хейтеров, работа Филиппа Киркорова является вульгарной, скучной и безвкусной. Другие высказались, что таким образом звезды оскорбили религию, в связи с чем их ожидает скандал.

Все же большинство фанатов положительно оценили клип с участием кумира. Тем не менее Варнава решила ответить на самые болезненные комментарии фолловеров и призвала их не грубить. «И если на то пошло, не тыкайте мне!» - заявила звезда Comedy Woman. Сам поп-король тоже прокомментировал некоторые обвинения в свой адрес и отметил, что идея проекта похожа на сюжет картины Паоло Соррентино «Молодой Папа», в котором присутствует сцена искушения священника.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 19:44

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