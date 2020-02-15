Хейтеры об участии Екатерины Варнавы в клипе Филиппа Киркорова: «Скандал не за горами»

Музыкальное видео спровоцировало бурные обсуждения среди подписчиков знаменитости. На днях Екатерина Варнава опубликовала в Instagram фото со съёмок передачи «Вечерний Ургант», на котором запечатлена с певцом, а также поделилась коротким фрагментом клипа. Многие поклонники отметили, что телеведущая выглядит прекрасно, но сам ролик они не стали смотреть до конца. По мнению хейтеров, работа Филиппа Киркорова является вульгарной, скучной и безвкусной. Другие высказались, что таким образом звезды оскорбили религию, в связи с чем их ожидает скандал.Все же большинство фанатов положительно оценили клип с участием кумира. Тем не менее Варнава решила ответить на самые болезненные комментарии фолловеров и призвала их не грубить.- заявила звезда Comedy Woman. Сам поп-король тоже прокомментировал некоторые обвинения в свой адрес и отметил, что идея проекта похожа на сюжет картины Паоло Соррентино «Молодой Папа», в котором присутствует сцена искушения священника.