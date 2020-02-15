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Звезду «Дом-2» Наташу Игрунову отравили в ночном клубе

Звезда реалити-проекта «Дом-2» Наташа Игрунова после вечера пятницы, который она провела в ночном клубе пожаловалась на плохое самочувствие. Девушка заверила, что после такого она больше не собирается посещать подобные увеселительные заведения.

Звезду «Дом-2» Наташу Игрунову отравили в ночном клубе

Стало известно, что пара Наташа Игрунова и Паша Уломский разводятся. Наташа очень тяжело переживает этот разрыв. Для того, чтобы хоть как-то отвлечься, девушка решила сходить в увеселительное заведение. Так, девушка вместе с подругами посетила один из ростовских ночных клубов. К слову, во время самой вечеринки она сообщала, что ей очень весело.

Однако впоследствии этот отдых для нее обернулся кошмаром. Наташа рассказала, что утром ей было плохо, так как она отравилась. По словам Игруновой, утром ей нужно было на работу и она все равно пошла. Также Наташа Игрунова добавила, что уже не первый раз травится в этом заведении, но все равно продолжала в него ходить. И если ранее ей казалось, что виновата она сама, так как ела жирное, то в этот раз жирного не ела и практически ничего не пила.


Стоит отметить, что в жизни Наташи Игруновой и без того сейчас сложный период. Девушка разводится с мужем и ранее отметила, что не ожидала такого предательства, но уже в марте она станет официально свободной.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:31

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