Мария Голубкина не боится стареть и готова уступить дорогу молодым





Мария Голубкина поговорила с фанатами о возрасте, передав слова журналиста Алексея Белякова. Она возмутилась тем, что женщине в 50 лет нужно выглядеть на 30, чтобы ее считали красивой. Артистка не видит проблемы в том, чтобы выглядеть на свой возраст, при этом оставаясь ухоженной и привлекательной. Звезда высмеяла тех, кто стыдится изменений, а также граждан, которые упрекают из-за этого других.Она не верит в мнимую толерантность, а также согласилась со словами писателя о том, что молодость в современности как “паранойя, диктатура и истерика”, а ситуация со временем становится “все комичней и отвратительней. Мария Голубкина прикрепила свое фото, на котором видны морщины вокруг глаз, что удивило многих фанатов. Большинство согласилось со звездой в том, что старение это нормальный процесс.Поклонники осыпали Марию Голубкину комплиментами, утешив ее тем, что до 50 лет звезде еще далеко.