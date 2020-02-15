АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Мария Голубкина не боится стареть и готова уступить дорогу молодым

Российская актриса Мария Голубкина сообщила поклонникам, что не боится приближения старости, а также готова уступить дорогу молодым талантам. Звезда показала новое фото на своей странице в сети Instagram.
Мария Голубкина не боится стареть и готова уступить дорогу молодым

Мария Голубкина поговорила с фанатами о возрасте, передав слова журналиста Алексея Белякова. Она возмутилась тем, что женщине в 50 лет нужно выглядеть на 30, чтобы ее считали красивой. Артистка не видит проблемы в том, чтобы выглядеть на свой возраст, при этом оставаясь ухоженной и привлекательной. Звезда высмеяла тех, кто стыдится изменений, а также граждан, которые упрекают из-за этого других.

Она не верит в мнимую толерантность, а также согласилась со словами писателя о том, что молодость в современности как “паранойя, диктатура и истерика”, а ситуация со временем становится “все комичней и отвратительней. Мария Голубкина прикрепила свое фото, на котором видны морщины вокруг глаз, что удивило многих фанатов. Большинство согласилось со звездой в том, что старение это нормальный процесс.

Поклонники осыпали Марию Голубкину комплиментами, утешив ее тем, что до 50 лет звезде еще далеко.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 19:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Штурм об отношениях с матерью: «Ей больше нравится, когда мне…
Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде…
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой…
Названы продукты, обладающие сильным мочегонным…
Учёные рассказали о поглощении Земли Солнцем в ходе…
Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров шокирован смертью 17-летней…
Xiaomi выпустила серию гибридных флешек Jessis M с разными…
Андрей Разин подарил своей приемной бабушке Валентине Гостевой авто-карету…
Филипп Киркоров опроверг слухи об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок на церемонии…
Елена Проклова зарабатывает деньги на дом, который строит ее бывший муж Андрей…
Ученые: Употребление клубники способствует уменьшению опухоли при раке…
Максим Галкин без Аллы Пугачевой отправился в отпуск с детьми Лизой и…
Медики перечислили продукты, помогающие суставам оставаться…
"Приходится крутиться": Юрий Куклачев раскрыл размер своей…
«Любовь непоколебима»: Дагестанцы поддержали Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной…
Медики рассказали о главных признаках переизбытка соли в рационе…
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком…
Медики назвали признаки депрессии у…
В некоторые случаях занятия на турнике могут принести вред организму человека -…
В Сети появились первые изображения нового Volkswagen…
Названы продукты с наибольшим содержанием…
Учёные рассказали, что сон на высокой подушке вреден для здоровья…
Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть в сыром…
Ученые приготовили блюда по рецептам 4000-летней кухни…
Учёные рассказали, как по ушам можно определить интеллект…
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной смородины для организма…
Головоногие моллюски умеют питаться по строгому расписанию, чтобы полакомиться самой вкусной…
Просмотреть все новости