«Подростковый бунт»: Дочь Глюкозы Лидия подстриглась «под ноль» и выкрасила волосы в фиолетовый

Образ Лидия дополняет одеждой, выполненной в стиле панк, и массивными цепями. Выглядит это как протест против гламурной жизни Натальи Чистяковой-Ионовой. СМИ предполагают, что «бунт» дочери Глюкозы начался из-за кризиса отношений родителей. Летом в Сети бурно обсуждали информацию о том, что супруг певицы ей неверен. Писали, что папарацци удалось подловить Александра Чистякова с любовницей, но официального подтверждения в виде фото не было. Кроме этого, артистка в этот период перестала носить обручальное кольцо и убрала фамилию супруга со своей страницы в соцсетях.От комментариев по поводу личной жизни Глюкоза тогда отказывалась. Но недавно исполнительница призналась журналистам, что действительно хотела уйти от мужа. Паре удалось преодолеть кризис в семенных отношениях. Но, вероятно, слухи вокруг развода сказались на старшей дочери Лидии.