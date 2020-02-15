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«Подростковый бунт»: Дочь Глюкозы Лидия подстриглась «под ноль» и выкрасила волосы в фиолетовый

Старшая дочь певицы Глюкозы Лидия решила кардинально изменить имидж. Поклонники предполагают, что у 12-летней девочки начался «подростковый бунт», поэтому она подстриглась «под ноль» и выкрасила волосы в яркий фиолетовый цвет.
«Подростковый бунт»: Дочь Глюкозы Лидия подстриглась «под ноль» и выкрасила волосы в фиолетовый

Образ Лидия дополняет одеждой, выполненной в стиле панк, и массивными цепями. Выглядит это как протест против гламурной жизни Натальи Чистяковой-Ионовой. СМИ предполагают, что «бунт» дочери Глюкозы начался из-за кризиса отношений родителей. Летом в Сети бурно обсуждали информацию о том, что супруг певицы ей неверен. Писали, что папарацци удалось подловить Александра Чистякова с любовницей, но официального подтверждения в виде фото не было. Кроме этого, артистка в этот период перестала носить обручальное кольцо и убрала фамилию супруга со своей страницы в соцсетях.

От комментариев по поводу личной жизни Глюкоза тогда отказывалась. Но недавно исполнительница призналась журналистам, что действительно хотела уйти от мужа. Паре удалось преодолеть кризис в семенных отношениях. Но, вероятно, слухи вокруг развода сказались на старшей дочери Лидии.

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Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 19:30

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