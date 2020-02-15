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Broadcom BCM4389 стал первым в мире чипом для мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi 6E.

Американский производитель интегральных микросхем для устройств связи Broadcom создал уникальную в своем роде новинку. Broadcom BCM4389 стал первым в мире чипом для мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi 6E.
Broadcom BCM4389 стал первым в мире чипом для мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi 6E.

Не имеющая аналогов микросхема также адаптирована для работы с Bluetooth 5 поколения благодаря интеграции специальных блоков. Формат Wi-Fi 6E позволит девайсам полноценно функционировать на частотах 6 ГГц. Благодаря использованию каналов шириной 160 МГц аппараты, оснащенные подобными модулями, смогут работать быстрее, чем устройства с поддержкой Wi-Fi 5. Так, в продемонстрированной новинке от Broadcom показатели реальной скорости превысили 2 Гбит за секунду. Дополнительным плюсом использования новых схем станет и их энергоэффективность, причем и этот критерий также поражает воображение.

Смартфоны и планшеты с новым чипом смогут работать до пяти раз дольше. В BCM4389 производители использовали архитектуру MIMO для Bluetooth, за счет этого инженерам компании удалось добиться высокой устойчивости подключения. Кроме привычных основных радиочастотных блоков Wi-Fi и Bluetooth в новинке также реализован еще один независимый модуль, который отличается ультранизким энергопотреблением. Такая комбинация оптимизирует работу Wi-Fi и Bluetooth за счет надежного постоянного обнаружения Bluetooth.

Таким образом происходит более быстрое сопряжение с уменьшением помех и быстрым сканированием сетей Wi-Fi. Еще одним преимуществом являются повышенная точность определения локации и полная экосистема Wi-Fi 6E. Она включает в себя шлюзы, точки доступа, маршрутизаторы и гарнитуры. Всю палитру устройств, поддерживающих 6 ГГц-диапазон, выпустят в 2020 году.

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Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 19:24

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