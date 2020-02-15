Филипп Киркоров в VIP-вагоне поезда ехал на концерт в Екатеринбург

Изначально экс-супруг Аллы Пугачевой хотел явиться в столицу Северного Урала на лайнере, но непогода испортила все планы. В результате Филипп Киркоров арендовал VIP-вагон в поезде и отправился со своей командой на шоу. Похоже, все обычные места в Екатеринбург были распроданы. До этого артист выступил в Перми, где провел красочный концерт.На вокзале исполнителя встречали преданные поклонники, окружившие кумира со всех сторон. Тем не менее Киркоров не стал долго общаться с ними. Перед фанатами певец появился в шубе и солнцезащитных очках. Кроме этого города он выступит в Нижнем Тагиле.