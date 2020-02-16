Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть в сыром виде





Сырые бобы фасоли содержат белки лектины, которые расщепляются после приготовления. Фитогемагглютинин способен вызвать расстройство желудка и кишечника. Стоит помнить, что не все вещества являются токсичными, некоторые из них могут быть очень полезными.Цианистый водород, который находится в миндале, способен отравить большое количество людей. Повара из Европы готовят данный продукт так, что у человека не возникает проблем. Чаще всего они обжаривают миндаль на сковороде.Специалисты рекомендуют исключить сырой картофель из своего рациона. В овоще находится большое количество не только углеводов, но и соланина. Таро богат на клетчатку, витамины С,Е,В, кальций и другие полезные вещества. Овощ опасен из-за такого соединения, как оксалат кальция.Касторовые бобы содержать большое количество рицина. Данное вещество полностью не выводится с помощью готовки, лучше всего исключить данный продукт из рациона. Оливки опасны из-за олеуропеина. Специалисты также не рекомендуют употреблять сырые грибы.