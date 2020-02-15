Ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову вывели под руки со сцены после концерта
У ведущей скандального реалити-проекта «Дом-2» Ольги Бузовой достаточно плотный концертный график. Так, звезда не стала отказываться от очередного выступления даже в День Влюбленных и дала концерт в Брянске. Однако со сцены певицу уводили в прямом смысле слова под руки.
За время своего выступления в Брянске ведущая «Дом-2» Ольга Бузова за один вечер переоделась несколько раз. Всех, кто пришел на ее выступление Ольга Бузова поблагодарила и пожелала им любви! Также она сказала своим фанатам спасибо за те цветы, которые они ей преподнесли.
Уже после окончания концерта Ольга Бузова и дальше делилась с фанатами своими эмоциями. Так, в Сети появилось новое видео, где Ольгу Бузову ведут под руки. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что звезда просто очень сильно устала после концерта. В итоге они в очередной раз отметили, что Ольга Бузова настоящая трудяга. А другие поспешили предположить, возможно, теледива употребила спиртное в честь праздника.
Были и те, кто начал возмущаться, что Ольга Бузова работала в День Влюбленных, а могла чуть больше уделить внимания своему возлюбленному Давиду Манукяну.
За время своего выступления в Брянске ведущая «Дом-2» Ольга Бузова за один вечер переоделась несколько раз. Всех, кто пришел на ее выступление Ольга Бузова поблагодарила и пожелала им любви! Также она сказала своим фанатам спасибо за те цветы, которые они ей преподнесли.
Уже после окончания концерта Ольга Бузова и дальше делилась с фанатами своими эмоциями. Так, в Сети появилось новое видео, где Ольгу Бузову ведут под руки. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что звезда просто очень сильно устала после концерта. В итоге они в очередной раз отметили, что Ольга Бузова настоящая трудяга. А другие поспешили предположить, возможно, теледива употребила спиртное в честь праздника.
Были и те, кто начал возмущаться, что Ольга Бузова работала в День Влюбленных, а могла чуть больше уделить внимания своему возлюбленному Давиду Манукяну.