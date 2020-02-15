Кети Топурию заподозрили в беременности после концерта в Кремле





На сцену Кремля артистка вышла в длинном платье с высоким разрезом на бедре и акцентом на талии. Фасон должен был скрыть живот, однако поклонники разглядели его округлость, не скрывающуюся нарядом. О вероятной беременности звезды заговорили подписчики в Instagram, а также те, кто наблюдал за выступлением звезды на концерте. Многие поклонники уже поздравили певицу с прибавлением в семье, однако Кети Топурия пока никак не отреагировала на слухи.Публика впервые заговорила о возможной беременности певицы от ее возлюбленного Льва Деньгова в начале зимы, но перед Новым годом Кети Топурия опубликовала фото с плоским животом. Теперь фанаты предполагают, что звезда опубликовала архивные кадры, чтобы сохранить новость в секрете.